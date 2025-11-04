Torna il mercatino di Noale con 130 espositori e percorso enogastronomico

Veneziatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 9 novembre il centro storico di Noale si trasforma in una grande vetrina a cielo aperto per una nuova edizione di MercatiNoale, il tradizionale mercatino dell’antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese che, ogni seconda domenica del mese, richiama nel cuore della città. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

