Torna il mercatino di Noale con 130 espositori e percorso enogastronomico
Domenica 9 novembre il centro storico di Noale si trasforma in una grande vetrina a cielo aperto per una nuova edizione di MercatiNoale, il tradizionale mercatino dell’antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese che, ogni seconda domenica del mese, richiama nel cuore della città. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
