Torna Exposcuola in Fiera di Padova il salone dedicato all' orientamento
Più di 130 appuntamenti tra laboratori, incontri, talk, attività di edutainment e dimostrazioni, e oltre 80 espositori. Con focus sulle nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale in ambito didattico, attività per il contrasto all’hate speech e alla violenza di genere, ed ospiti d’eccezione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
EXPO MIGGIANO 2025 – La Fiera che unisce tradizione e innovazione! 15 – 16 – 17 – 18 – 19 Ottobre 2025 Miggiano (LE) Torna l’evento più atteso del Salento! Cinque giornate dedicate a gusto, artigianato, agricoltura, tecnologia, motori e spettac Vai su Facebook
A Padova torna Tuttinfiera: tre giorni dedicati alle passioni - Dal gusto allo sport, dalle quattro ruote ai vinili, dai fumetti allo shopping: torna al quartiere fieristico di Padova Tuttinfiera, la storica manifestazione che celebra il mondo delle passioni e che ... Si legge su padovanews.it
A Padova va in scena la 40ma edizione di "Tuttinfiera, la fiera delle passioni" - Dai vinili ai fumetti, dai giocattoli all’elettronica vintage, un vero e proprio tuffo nel recente passato, con rivenditori provenienti da tutta Italia ... rainews.it scrive
ArtePadova 2025: la fiera d’arte moderna e contemporanea torna dal 14 al 17 novembre - Padova si prepara ad accogliere la 35ª edizione di ArtePadova, la storica mostra mercato d’arte moderna e contemporanea che ogni anno richiama migliaia di appassionati, collezionisti ... Riporta ilgazzettino.it