Torna Colori d' autunno Villa Necchi Campiglio Fiori piante degustazioni e musica ispirata alla stagione più intima

Milano, 4 novembre 2025 – Fiori, piante, idee per terrazzi e giardini, oltre a laboratori e degustazioni. E per la prima volta un incontro sulla musica ispirata all'autunno, dal Barocco al Novecento, salvie, dianthus, orchidee, tillandsie, azalee e viti ornamentali, erbacee perenni, graminacee e piante rampicanti. Torna sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 a Villa Necchi Campiglio, Bene del FAI Fondo per l’Ambiente Italiano a Milano, "Colori d’autunno", la mostra mercato di fiori, piante, idee per terrazzi e giardini con laboratori, degustazioni e corsi di assaggio, giunta alla quinta edizione. "Note d’autunno”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna “Colori d'autunno” Villa Necchi Campiglio. Fiori, piante, degustazioni e musica ispirata alla stagione più intima

News recenti che potrebbero piacerti

La mezza maratona torna a Empoli! Una mattinata di colori, sport e divertimento. Grazie a Maurizio Bottoni e alla Link per aver organizzato. - facebook.com Vai su Facebook

Torna “Colori d'autunno” Villa Necchi Campiglio. Fiori, piante, degustazioni e musica ispirata alla stagione più intima - Attraverso un viaggio che prende avvio dall’Autunno di Antonio Vivaldi, si esploreranno le diverse decl ... Secondo ilgiorno.it

“Colori e sapori d'autunno” a Monselice - Sabato 25 ottobre e domenica 26 ottobre 2025 torna con la 23? edizione "Colori e sapori d'autunno". Si legge su padovaoggi.it

Torna il Giusto iNperfetto d’autunno: tra castagne, arte e diritti a Castello Cabiaglio - Domenica 2 novembre passeggiate nel bosco, laboratori creativi e un mercato di prodotti locali per un evento che intreccia ecologia, arte e solidarietà nel cuore del borgo di Castello Cabiaglio ... Riporta varesenews.it