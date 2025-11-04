Torna Call My Agent Italia all' insegna di Marzia Ubaldi | Argentero e Sandrelli tra le guest star

Tra nuovi arrivi, colpi di scena e riflessioni sul mondo dello spettacolo, la terza stagione della serie Sky mescola leggerezza e malinconia senza perdere la sua ironia tagliente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Torna Call My Agent Italia «all'insegna di Marzia Ubaldi»: Argentero e Sandrelli tra le guest star

