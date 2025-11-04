Torna Call My Agent Italia all' insegna di Marzia Ubaldi | Argentero e Sandrelli tra le guest star

Vanityfair.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra nuovi arrivi, colpi di scena e riflessioni sul mondo dello spettacolo, la terza stagione della serie Sky mescola leggerezza e malinconia senza perdere la sua ironia tagliente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

torna call my agent italia all insegna di marzia ubaldi argentero e sandrelli tra le guest star

© Vanityfair.it - Torna Call My Agent Italia «all'insegna di Marzia Ubaldi»: Argentero e Sandrelli tra le guest star

News recenti che potrebbero piacerti

torna call my agentCall My Agent – Italia 3, torna la serie piu autoironica che c'è: Il cast presenta la nuova stagione - Italia si prepara a tornare su Sky e NOW il prossimo 14 novembre su Sky e in streaming su NOW: ecco cosa dobbiamo as ... Segnala comingsoon.it

torna call my agentIl cast di 'Call My Agent - Italia': "La terza stagione all'insegna di Marzia Ubaldi" - Italia' presenta la terza stagione della serie sul dietro le quinte dello show business italiano, che torna dal 14 no ... Da adnkronos.com

torna call my agentTorna Call My Agent. Guest Argentero, Ficarra e Picone e cast serie Romanzo criminale - Una delle serie Sky Original più amate e fortunate, 'Call My Agent', remake del cult 'Dix pour cent' sul dietro le quinte dello show business italiano, torna con i nuovi episodi dal 14 novembre ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Call My Agent