Torna Bergamo Sposi l’evento che trasforma il sogno delle nozze in realtà

Ecodibergamo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 7 al 9 novembre alla Fiera di Bergamo ci sarà il salone dedicato al matrimonio che da oltre trenta edizioni accompagna le coppie verso il loro giorno più bello. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Torna «Bergamo Sposi», l’evento che trasforma il sogno delle nozze in realtà

