Torino uomo ucciso a coltellate a fine ottobre | fermato un 40enne

Tgcom24.mediaset.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la Procura che ha emesso l'ordinanza di fermo "si tratta di una persona legata sentimentalmente all'ex compagna della vittima". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

