Torino uomo ucciso a coltellate a fine ottobre | fermato un 40enne

Per la Procura che ha emesso l'ordinanza di fermo "si tratta di una persona legata sentimentalmente all'ex compagna della vittima". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, uomo ucciso a coltellate a fine ottobre: fermato un 40enne

Altri contenuti sullo stesso argomento

Torino, uomo di 70 anni muore nell'incendio del suo appartamento in via Ormea - X Vai su X

Impiantato un condotto aortico a un uomo di 75 anni con le eccezionali condizioni cliniche, è successo all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino - facebook.com Vai su Facebook

Marco Veronese ucciso a coltellate a Torino, fermato un uomo: ha confessato. «Legato all'ex fidanzata della vittima» - Ha confessato l'uomo di 40 anni fermao per l'omicidio di Marco Veronese, ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. msn.com scrive

Marco Veronese ucciso a coltellate a Collegno, l'uomo fermato ha confessato - C'è un fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Scrive tg24.sky.it

Imprenditore ucciso a coltellate in strada a Collegno, c’è un fermo - (Adnkronos) – C’è un fermo per l’omicidio di Marco Veronese, l’imprenditore 39enne ucciso a coltellate in strada, sotto casa dei genitori, nella notte del 23 ottobre scorso a Collegno, nel torinese. Da sassarinotizie.com