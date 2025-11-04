Torino uomo ucciso a coltellate a fine ottobre | fermato un 40enne ha confessato

Per la Procura che ha emesso l'ordinanza di fermo, si tratta di una persona "legata sentimentalmente all'ex compagna della vittima". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, uomo ucciso a coltellate a fine ottobre: fermato un 40enne, ha confessato

