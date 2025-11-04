Torino furto in negozio in centro | il video della spaccata
Si erano serviti di un’auto rubata come ariete per sfondare la vetrina di un negozio nel centro di Torino, in via Andrea Doria, portando via 72 capi d’abbigliamento dal valore di circa 20.300 euro. La ‘spaccata’, risalente alla notte del 10 gennaio scorso, era stata integralmente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. I carabinieri del Nucleo Operativo Torino San Carlo, partendo proprio dalla loro analisi, sono riusciti a ricostruire il tragitto degli autori del reato anche grazie alle telecamere dei negozi limitrofi. Le indagini hanno consentito ai militari dell’Arma di individuare i presunti autori del colpo: sono tutti di origine nordafricana tra i 27 e i 34 anni, e al gip di Torino di emettere a carico degli indagati l’applicazione della misura cautelare in carcere per furto aggravato in concorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
#torino arrestato dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato in attività commerciale #essercisempre Articolo al primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Il video del furto con spaccata in un negozio di Torino, bottino da oltre 20mila euro in capi firmati - Torino, banda di ladri nordafricani arrestata per furto aggravato: usavano un’auto rubata come ariete per sfondare la vetrina di un negozio. blitzquotidiano.it scrive
Furto in un negozio, 4 arresti per spaccata da 20mila euro - Quattro persone di origine nordafricana, tra i 27 e i 34 anni, sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo operativo Torino San Carlo per il furto aggravato in concorso di capi d'abbigliamento del ... Scrive ansa.it
Spaccata da 20mila euro nel centro di Torino (FOTO&VIDEO) - Torino, colpo al negozio Blauer: auto ariete, 72 capi rubati; quattro presunti responsabili fermati a Biella dai carabinieri ... Da giornalelavoce.it