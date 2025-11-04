Torino furto da 20mila euro | arrestati 4 nordafricani

I malviventi hanno usato un'auto rubata come ariete. Sfondata la vetrina, sono entrati nel punto vendita e hanno portato via 72 capi di abbigliamento.

