Torino 15enne seviziato a Halloween la mamma ai media | mio figlio un leone ha subito l’impensabile Ma ho fede nella giustizia

L’orrore esorcizzato dalla dignità. È una reazione composta e disarmante, che si erge come un monito contro la deriva della violenza e lo sfregio morale sviliti da un richiamo alla pietas che grida giustizia ed esorta alla riflessione profonda. È questo il messaggio lanciato ai media dalla madre del 15enne di Torino con fragilità psico-emotive, sequestrato, seviziato e umiliato da tre coetanei nella notte di Halloween, in un appello che esorta alla calma e ribadisce una profonda fiducia nella legge. Torino, 15enne seviziato a Halloween: la mamma scrive ai media (e non solo). Così, mentre il Paese sotto choc si interroga sulla brutalità di un gesto che, lungi dall’essere una “bravata”, si configura come un atto deliberato di prevaricazione, la madre del giovane torinese ha scelto la strada della responsabilità e della pacificazione, chiedendo ai ragazzi, agli amici del figlio, che hanno espresso solidarietà e intenzioni di rispondere all’odioso sopruso messo in atto contro un giovane fragile, di «non farvi giustizia da soli». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Torino, 15enne seviziato a Halloween, la mamma ai media: mio figlio un “leone”, ha subito l’impensabile. Ma ho fede nella giustizia

