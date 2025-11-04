Torino 15enne disabile rasato ustionato e gettato nel fiume | 3 indagati anche compagno di scuola e una 16enne

"Sono ragazzi fragili. A volte basterebbe una telefonata in più dei genitori e anche un post sui social in meno" ha dichiarato la pm per i minori. Al setaccio i loro telefoni in cerca di eventuali video delle violenze sul 15enne ma si cercano anche i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso alcuni spostamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

