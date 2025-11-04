Toppmoller | Le parole di Conte sono un complimento in fase difensiva non c’è nazione migliore dell’Italia

Il tecnico dell’Eintracht Francoforte  Dino Toppmoller ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Napoli. E ha risposto ad Antonio Conte che ha accusato i tedeschi di essere venuti a Napoli a fare catenaccio. La conferenza di Toppmoller. «Sicuramente la tattica ha svolto un ruolo fondamentale. Sapevamo che la fase difensiva sarebbe stata importante, sapendo che il Napoli sviluppa bene il gioco sulle fasce. Siamo contenti del gioco difensivo, potevamo fare di più davanti. Abbiamo creato poco ma giocavamo contro i campioni d’Italia. Si è parlato molto della fase difensiva, stasera i ragazzi l’hanno dimostrata molto matura». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

