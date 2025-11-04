Topo Gigio arriva per la prima volta a teatro con il musical Strapazza mi di coccole tour, le prime date. Topo Gigio per la prima volta a teatro: il personaggio italiano più amato al mondo sin dagli anni sessanta prende vita sul palcoscenico. Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour è una fiaba che celebra un vero e proprio mito, raccontando la sua nascita e la visione della donna straordinaria che lo ha creato nel 1959, Maria Perego. Un musical pieno di poesia, diretto dal maestro delle fiabe Maurizio Colombi (autore e regista di grandi successi come Peter Pan – Il Musical, We Will Rock You, Rapunzel, La Regina di Ghiaccio, Aladin, Casanova ), che vuole essere un omaggio all’amato protagonista e a Maria Perego, alla forza del legame tra madre e figlio, e al potere dei sogni e dell’immaginazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour arriva nel 2026 a Milano e Roma