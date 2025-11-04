Topo Gigio il Musical debutta a teatro | ecco dove le date

Dal 5 marzo 2026 Topo Gigio arriva a teatro con il musical “Strapazzami di coccole”. Regia di Maurizio Colombi, musiche di Franco Fasano, costumi di Diego Dalla Palma. Topo Gigio per la prima volta a teatro: il personaggio italiano più amato al mondo sin dagli anni Sessanta prende vita sul palcoscenico. “Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour” è una fiaba che celebra un vero e proprio mito, raccontando la sua nascita e la visione della donna straordinaria che lo ha creato nel 1959, Maria Perego. Un musical pieno di poesia, diretto dal maestro delle fiabe Maurizio Colombi (autore e regista di grandi successi come Peter Pan – Il Musical, We Will Rock You, Rapunzel, La Regina di Ghiaccio, Aladin, e in scena con Caveman) che vuole essere un omaggio all’amato protagonista e a Maria Perego, alla forza del legame tra madre e figlio, e al potere dei sogni e dell’immaginazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

