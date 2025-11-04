Topalovic | Questa vittoria ci dà fiducia su Agbonifo dico questo

di Giuseppe Lo Porto Le parole di Luka Topalovic, centrocampista dell’Inter U23, sul suo inizio di stagione con la seconda squadra nerazzurra. Tutti i dettagli in merito. Luka Topalovic, centrocampista dell’ Inter U23, è stato protagonista in conferenza stampa dopo aver firmato la doppietta decisiva nella vittoria 1-3 contro l’ AlbinoLeffe. Il giovane talento nerazzurro ha parlato con soddisfazione del suo impatto sulla partita, esprimendo la sua gioia per il risultato e per il momento positivo che sta vivendo, sottolineando l’importanza della vittoria per la squadra. LA DOPPIETTA – Dopo l’Ospitaletto è stata una settimana dura per me, avevo male al flessore, ma sono felice per questa vittoria perchè è importante per la nostra squadra, ci dà fiducia per andare avanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

