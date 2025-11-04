Topalovic | Questa vittoria ci dà fiducia su Agbonifo dico questo

Internews24.com | 4 nov 2025

di Giuseppe Lo Porto Le parole di Luka Topalovic, centrocampista dell’Inter U23, sul suo inizio di stagione con la seconda squadra nerazzurra. Tutti i dettagli in merito. Luka Topalovic, centrocampista dell’ Inter U23, è stato protagonista in conferenza stampa dopo aver firmato la doppietta decisiva nella vittoria 1-3 contro l’ AlbinoLeffe. Il giovane talento nerazzurro ha parlato con soddisfazione del suo impatto sulla partita, esprimendo la sua gioia per il risultato e per il momento positivo che sta vivendo, sottolineando l’importanza della vittoria per la squadra. LA DOPPIETTA – Dopo l’Ospitaletto è stata una settimana dura per me, avevo male al flessore, ma sono felice per questa vittoria perchè è importante per la nostra squadra, ci dà fiducia per andare avanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

