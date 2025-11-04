Tonygomme cresce del +7% sul 2023 e rinnova la guida | Giulia Feriero nuova presidente del CdA

Ricavi in crescita e nuovo assetto manageriale per Tonygomme, storica officina milanese specializzata in pneumatici, cerchi e assetti da corsa. L’azienda festeggia i 45 anni dalla fondazione registrando un incremento del +7% del fatturato sul 2023, pari a 2,15 milioni di euro, e prevede un’ulteriore crescita del +4% nel 2025, con ricavi stimati a 2,3 milioni di euro. Accanto ai risultati economici, l’officina vive oggi un importante passaggio generazionale: Giulia Feriero, figlia dei fondatori Antonio “Tony” Feriero e Adriana Carlot, è stata nominata nuova presidente del Consiglio di Amministrazione, succedendo alla madre dopo oltre quattro decenni di gestione familiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

