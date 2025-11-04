Tony Bloom il genio dei numeri che ha portato l’Union Saint-Gilloise dall’anonimato all’élite del calcio europeo

Con i suoi modelli matematici e la visione da scommettitore professionista, Tony Bloom ha trasformato il Brighton e l’ Union Saint-Gilloise in laboratori di successo. Ne parla El Mundo. La storia e la metodologia di Tony Bloom. Ecco cosa scrive El Mundo: ” Si dice che Tony Bloom (Brighton, 1970) vada sempre in giro con un taccuino e una penna per annotare probabilità e previsioni sui giocatori. L’eccentrico multimilionario e scommettitore professionista ha costruito il suo impero partendo da modelli matematici, con i quali ha dato vita a due storie calcistiche dal sapore di favola. Se con il Brighton è riuscito a ottenere la promozione in Premier League tre anni prima del previsto (aveva annunciato che sarebbe avvenuta nel 2020, ma accadde già nel 2017), lo scorso anno ha riportato il titolo nazionale all’Union Saint-Gilloise dopo ben 90 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

