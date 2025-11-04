Tondo Gioeni | torna a splendere la grande fontana ornamentale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un simbolo cittadino di nuovo in funzione. È tornata a zampillare la fontana ornamentale del Tondo Gioeni, completamente riattivata e illuminata dopo un accurato intervento di riqualificazione curato dalla Direzione comunale Manutenzioni, guidata da Salvo Leonardi. L’impianto, inaugurato nel 2018 e rimasto fermo per mesi a causa di gravi guasti al sistema originario, è stato oggetto di una rigenerazione totale che ne ha restituito l’aspetto originario e la piena funzionalità. Un intervento tecnico di ampio respiro. I lavori, diretti dal Responsabile Unico del Procedimento Francesco Giuseppe Cannata Lupo, sono stati realizzati dalla ditta Luxor S. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

