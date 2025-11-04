Tommaso Marini bufera dopo la domanda di Fusco | Niente unghie laccate?

Una domanda e si scatena la polemica a margine della consegna dei Collari d'Oro. "Non abbiamo niente di particolare oggi.", ha scherzato il conduttore Andrea Fusco, storico giornalista e telecronista Rai. "No, oggi sobrio", la replica del campione. "Ma spiegaci un attimo questa attitudine per magari laccare le unghie, oppure portare gli orecchini" continua il dialogo, "che forza ti dà, è un simbolo che rappresenta cosa? ", ha domandato Fusco. "Non ho capito il nesso tra il nostro oro mondiale di squadra e il mio smalto o gli orecchini" ha scritto con una storia Instagram lo sciabolatore azzurro, Tommaso Marini, insignito della massima onorificenza Coni.

