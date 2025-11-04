Tommaso Marini alla premiazione Collari d’oro risponde a Fusco | Non siamo qui per parlare di me | VIDEO

Polemica durante la premiazione dei Collari d'oro dove Fusco ha chiesto, davanti a tutti, perché Tommaso Marini si mettesse smalto e orecchini. Il giovane poi sui social ha risposto stupito della domanda ricevuta L'articolo Tommaso Marini alla premiazione Collari d’oro risponde a Fusco: “Non siamo qui per parlare di me” VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tommaso Marini alla premiazione Collari d’oro risponde a Fusco: “Non siamo qui per parlare di me” | VIDEO

Scopri altri approfondimenti

Tommaso Marini, rabbia dopo la domanda sulle unghie colorate: “Frase da Medioevo” - X Vai su X

Collare d’Oro e polemica. Marini sbotta sullo smalto - Il campione di fioretto anconetano critica la domanda e chiude: "Medioevo". Riporta msn.com

Tommaso Marini, la domanda su unghie laccate e orecchini scatena il fiorettista: "Medioevo". Ed è polemica - Tommaso Marini, la domanda su unghie laccate e orecchini alla cerimonia dei Collani d'Oro del Coni scatena la furia del fiorettista: Medioevo. Secondo sport.virgilio.it

Marini e lo sfogo dopo la domanda su unghie laccate e orecchini: "Medioevo" - Lo schermidore azzurro reagisce male col presentatore della premiazione dei Collari d'Oro: "Parlare di me sarebbe molto egoista. Da msn.com