Tomás Díaz Cedeño tra terra e bronzo | prima personale da Ribot

Con Breath below, la galleria RIBOT presenta la prima personale in sede di Tomás Díaz Cedeño, artista nato a Città del Messico nel 1983. Un percorso che intreccia terracotta e bronzo, in cui materia e simbolo si misurano con il tempo, la memoria e un’energia che, come suggerisce il titolo, sembra scorrere sotto pelle. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

