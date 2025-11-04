Con Breath below, la galleria RIBOT presenta la prima personale in sede di Tomás Díaz Cedeño, artista nato a Città del Messico nel 1983. Un percorso che intreccia terracotta e bronzo, in cui materia e simbolo si misurano con il tempo, la memoria e un’energia che, come suggerisce il titolo, sembra scorrere sotto pelle. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tomás Díaz Cedeño, tra terra e bronzo: prima personale da Ribot