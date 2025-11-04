Tomahawk | storia di un missile che può cambiare una guerra Un’arma che serve a comunicare

La notizia è semplice, ma densa di implicazioni: Donald Trump ha deciso, per ora, di non approvare la fornitura all’Ucraina dei missili da crociera Tomahawk, capaci di colpire in profondità nel territorio russo. Dietro quella frase apparentemente prudente – “almeno per il momento” – si nasconde una delle decisioni più delicate di questa fase della guerra: concedere o meno a Kyiv un’arma che può davvero cambiare l’equilibrio del conflitto, non solo sul terreno, ma nella percezione globale del potere americano. Il Tomahawk non è un missile qualunque. E’ un’icona della tecnologia militare occidentale, il frutto di quarant’anni di evoluzione strategica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

