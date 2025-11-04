Erano in 250mila tra il centro di Los Angeles e lo stadio dei Dodgers a tributare il loro affetto alla formazione di baseball che ha vinto e World Series Mlb. I l centro di Los Angeles si è trasformato in un mare di blu e bianco. Migliaia di tifosi da tutto il Sud della California hanno riempito le strade per dare un’occhiata ai campioni del mondo. Lo racconta il Los Angeles Times. I tifosi si sono arrampicati su scale, lampioni e cavalcavia. Hanno occupato ogni balcone lungo il percorso della parata. La speranza era di vedere più da vicino i Dodgers che hanno conquistato il titolo più ambito del baseball. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Toh, anche a Los Angeles si festeggia: i Dodgers risollevano una città ferita (ricorda qualcosa)