Tocca a me leggere Grande Fratello comunicato ufficiale | Ivana informa i concorrenti

Serata di forte delusione per gli ascolti televisivi di lunedì sera. Il Grande Fratello ha registrato dati estremamente bassi, segnando uno dei risultati peggiori della stagione. La puntata del 3 novembre ha raccolto appena 2 milioni di telespettatori con uno share che si è fermato intorno al 15%, numeri che, per la prima serata di Canale 5, suonano come un vero e proprio campanello d'allarme. L'ennesimo calo rispetto alla settimana precedente, che si era già rivelata difficile, conferma un trend negativo da cui il reality condotto da Alfonso Signorini sembra non riuscire a risollevarsi.