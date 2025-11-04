Tocca a me leggere Grande Fratello comunicato ufficiale | Ivana informa i concorrenti
Serata di forte delusione per gli ascolti televisivi di lunedì sera. Il Grande Fratello ha registrato dati estremamente bassi, segnando uno dei risultati peggiori della stagione. La puntata del 3 novembre ha raccolto appena 2 milioni di telespettatori con uno share che si è fermato intorno al 15%, numeri che, per la prima serata di Canale 5, suonano come un vero e proprio campanello d'allarme. L'ennesimo calo rispetto alla settimana precedente, che si era già rivelata difficile, conferma un trend negativo da cui il reality condotto da Alfonso Signorini sembra non riuscire a risollevarsi.
Grande Fratello, nessun eliminato: quattro concorrenti in nomination - Il risultato del televoto ha decretato il primo candidato alla prossima eliminazione, che è Francesco. Come scrive fanpage.it
Gli ascolti del “Grande Fratello 2025” al raddoppio del giovedì toccano il punto più basso di sempre - Non bastano le lacrime di Simone né il nuovo ingresso in casa di Valentina, stavolta “per restare”: il pubblico è sempre più distante dal reality di Canale 5. Segnala iodonna.it
Grande Fratello, Jonas 'diabolico'. Il piano per liberarsi di Omer: “Così lo faccio squalificare” - Al Grande Fratello notte post puntata carica di tensioni, Jonas rivela la sua strategia per far eliminare Omer: il video infiamma il web. Scrive libero.it