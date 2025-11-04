TNA | superstars furiose riguardo la direzione sui titoli

Ultimamente le star nascenti del brand NXT stanno vincendo tutti i titoli più prestigiosi della TNA e Mike Santana non ha esitato a nascondere il suo disappunto riguardo la gestione dei titoli e ormai lui è l’ultimo rimasto a tenere alto l’orgoglio della Total Nonstop Action, essendo il detentore del TNA world championship. Tutto è iniziato da quando la WWE decise di collaborare con la TNA per un crossover con il brand di sviluppo, a Gennaio 2025, ma buona parte delle star TNA si è lamentata del fatto che molti wrestler NXT abbiano vinto importanti titoli come ad esempio Trick Williams, Kelani Jordan e Jacy Jane. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

