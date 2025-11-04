Titanic all' asta la lista dei passeggeri di prima classe
Più di un secolo dopo il naufragio, il Titanic continua a emergere dalle acque della memoria collettiva. L'unica lista dei passeggeri di prima classe ancora esistente, appartenuta a Frederick Sutton, una delle vittime del disastro del 1912, sarà battuta all’asta il 22 novembre. Un foglio fragile, ingiallito, macchiato d’acqua salata, ma di straordinario valore storico: la stima è tra 50 e 80mila sterline, poco meno di 100mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
