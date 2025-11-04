Tirocini per l’inclusione sociale nell’Alto Vastese | avviso pubblico per 7 posti domande entro il 14 novembre
È stato pubblicato un nuovo avviso da parte dell’Ecad 14, con il Comune di Monteodorisio in qualità di capofila dell’Ambito Distrettuale Sociale “Alto Vastese”, per la selezione di sette destinatari di tirocini formativi finalizzati all’inclusione sociale. Le domande potranno essere presentate. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
