Tir degli orrori fermato dalla polizia | a bordo animali morti legati e agonizzanti

Carcasse di animali morti. Altri legati, senza aria sufficiente. È stato fermato un 70enne, autista di un tir, controllato dalla Polstrada nei giorni scorsi. Stando a quanto appreso, l'uomo era già noto per reati simili. È stato denunciato per uccisione e maltrattamento di animali. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

