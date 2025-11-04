Timothy Cavicchini in concerto ad Abano Terme

Presentazione ufficiale del nuovo disco di Timothy Cavicchini "Servirebbe un miracolo" al CRC Anima & Musica di Abano Terme sabato 15 novembre 2025. Tutti i singoli inediti di Timothy Cavicchini in un racconto attraverso la sua storia musicale, dagli esordi con gli AND, passando per The Voice. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

