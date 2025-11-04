Ti ricordi quando eri meno rifatto di me? Senza di te tutte le notti penso a quel figo di Gerry Scotti | la stoccata di Belen Rodriguez al finto Stefano De Martino al Gialappa Show

Ping pong di frecciatine tra Belen Rodriguez e il finto Stefano De Martino. La showgirl è co-conduttrice della puntata del “Gialappa Show ” in onda lunedì 3 novembre su Tv8 e incontra Gigi di Gigi e Ross che, come noto, nel programma comico fa la parodia proprio di De Martino. “Stasera abbiamo due ex che cercheranno di riconquistarsi” annuncia Mago Forest in apertura di show facendo accomodare la versione fake del conduttore di Rai1 e introducendo Belen. Da subito è un botta e risposta senza esclusione di colpi. “Tra noi c’è un bellissimo rapporto” inizia il finto De Martino. “Ti ricordi quando eri più ricca di me?”, ma Belen va subito all’“attacco”: “Sì e tu ti ricordi quando eri meno rifatto di me? Qua rischiamo di cambiarci i connotati ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

