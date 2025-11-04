“Adesso ti ammazzano, vattene via prima di prendere botte da questi qua. Sono tutti criminali in giro. Te la spacco questa videocamera”. Le riprese si interrompono bruscamente, la videocamera trema, l’audio è concitato. Non è la scena di un film, ma la cronaca dell’aggressione subita dalla troupe di “Storie Italiane”, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. L’episodio è avvenuto nelle scorse ore a Modena, mentre i giornalisti stavano documentando uno dei luoghi chiave legati alla scomparsa di Daniela Ruggi. La troupe della trasmissione, guidato dall’inviato Alessandro Politi, si trovava presso il centro ‘Porta Aperta’ di Modena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ti ammazzano, vai via prima di prendere le botte. Te la spacco questa videocamera": aggredita la troupe di "Storie Italiane" che indaga su Daniela Ruggi