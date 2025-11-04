Thuram Inter Chivu conferma il pieno recupero del centravanti ma non si sbilancia sulla formazione anti Kairat!

Inter News 24 Le sue parole. Arrivano buone notizie da Appiano Gentile per l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Kairat Almaty, il tecnico romeno ha confermato il pieno recupero dell’attaccante francese Marcus Thuram, che tornerà tra i convocati (anche se presumibilmente partirà dalla panchina). Chivu si è detto felice di avere per la prima volta tutti e quattro gli attaccanti a disposizione, sottolineando come per lui “sono tutti titolari” e che le sue scelte sono focalizzate solo sul presente, senza pensare alla sfida successiva contro la Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Inter, Chivu conferma il pieno recupero del centravanti ma non si sbilancia sulla formazione anti Kairat!

