Thomasin McKenzie e Ansel Elgort star del film sull' amicizia tra Audrey Hepburn e Givenchy

Le due giovani star del cinema saranno i protagonisti di Dinner with Audrey, ispirato alla vera storia dell'amicizia tra l'attrice e lo stilista. La storia dell'amicizia tra Audrey Hepburn e il Conte Hubert de Givenchy diventerà un film e i protagonisti del progetto, intitolato Dinner with Audrey, sembra saranno Thomasin McKenzie e Ansel Elgort. A produrre il lungometraggio saranno Wayfarer Studios, Hyde Park Entertainment e Mad Chance Productions. Cosa racconterà il film Dinner with Audrey sarà diretto da Abe Sylvia e la sceneggiatura è stata firmata da Kara Holden, basandosi sulla vera amicizia durata oltre 40 anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

