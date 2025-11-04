The Witcher 4 | Ecco il momento perfetto in cui Liam Hemsworth è diventato il perfetto Geralt di Riva
La quarta stagione di The Witcher su Netflix era attesa con trepidazione a causa del suo più grande colpo di scena: il recasting di Geralt di Rivia. L’addio di Henry Cavill, amato interprete e fan sfegatato della saga, aveva lasciato un vuoto, ponendo Liam Hemsworth di fronte a una sfida quasi impossibile: ereditare il ruolo a metà serie e renderlo suo pur onorando il personaggio che i fan avevano imparato ad amare. Contrariamente alle paure iniziali, Liam Hemsworth è riuscito a compiere questa impresa, culminando in un momento di “cristallizzazione” che lo ha consacrato come il Geralt di Rivia definitivo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
