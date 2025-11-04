The Traitors | è mania anche in Italia dopo il boom America e UK Con Rai e Mediaset a mangiarsi le mani

Format nato in Olanda ed esploso ovunque, da noi è arrivato su Prime Video. Con social impazziti e finale in streaming dal 6 novembre. Planata su Prime Video lo scorso 30 ottobre, la prima edizione di The Traitors Italia è presto esplosa, confermando la forza di un reality che aveva già sbancato sia negli Stati Uniti d'America che nel Regno Unito. Nato in Olanda come quasi tutti i più celebri reality del nuovo millennio, The Traitors Italia è pronta a svelare il suo vincitore, a cavallo di un'attesa che sui social si è rapidamente fatta spasmodica. Perché il passaparola è stato immediato e travolgente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

