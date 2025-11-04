The Smashing Machine è uno spaccato dell’America Un’anteprimissima per voi | a me ricorda Mike Tyson che ho conosciuto benino

Botte, muscoli e sudore. E droghe. E’ la storia vera di Mark Kerr, un campione di lotta libera e arti marziali miste (MMA) soprannominato "The Smashing Machine" e "The Titan”. Montava il palco per i concerti dei Rolling Stones, da manovale a leggenda vivente. Una montagna di muscoli per un metro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it