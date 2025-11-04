The Neighborhood – Stagione 8 | conferma cast trama e tutto quello che sappiamo
La CBS ha fatto centro con la sua esilarante sitcom The Neighborhood, che ora tornerà per la sua ottava e ultima stagione. Creata per il piccolo schermo da Jim Reynolds (e debuttata nel 2018), la serie segue la famiglia Johnson, bianca e originaria del Midwest, che si trasferisce in un quartiere prevalentemente nero di Los Angeles. Sebbene la famiglia, eccessivamente cordiale, susciti qualche malumore, stringe un’insolita amicizia con i vicini, i Butler. La sitcom tocca molti temi familiari relativi allo scontro culturale già affrontati in programmi precedenti, ma lo fa con un senso dell’umorismo moderno e aperto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La seconda stagione di #Matlock dal 30 novembre su Paramount+ Oltre ai già annunciati Vita da Carlo 4 dal 28 e Landman 2 dal 16, sulla piattaforma arriva anche Crutch (commedia legata al mondo di The Neighborhood) dal 3. - facebook.com Vai su Facebook
The Neighborhood rinnovata per un'ottava stagione, ma sarà anche l'ultima - La comedy con Cedric the Entertainer The Neighborhood tornerà con la stagione numero 8, che però sarà anche quella finale: ma il franchise continua con uno (o forse più) spin- Riporta comingsoon.it
The Neighborhood: CBS sta valutando un nuovo spin-off, ecco su quali personaggi - La comedy di successo con Cedric The Entertainer, arrivata alla settima stagione, potrebbe espandere il suo universo: ecco tutto quello che sappiamo. Come scrive comingsoon.it