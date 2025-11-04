The Neighborhood – Stagione 8 | conferma cast trama e tutto quello che sappiamo

La CBS ha fatto centro con la sua esilarante sitcom The Neighborhood, che ora tornerà per la sua ottava e ultima stagione. Creata per il piccolo schermo da Jim Reynolds (e debuttata nel 2018), la serie segue la famiglia Johnson, bianca e originaria del Midwest, che si trasferisce in un quartiere prevalentemente nero di Los Angeles. Sebbene la famiglia, eccessivamente cordiale, susciti qualche malumore, stringe un’insolita amicizia con i vicini, i Butler. La sitcom tocca molti temi familiari relativi allo scontro culturale già affrontati in programmi precedenti, ma lo fa con un senso dell’umorismo moderno e aperto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it