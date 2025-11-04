The Mastermind una rapina generazionale | incontro con Kelly Reichardt

Comingsoon.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Josh O'Connor è protagonista di un film in equilibrio fra generi diversi che racconta di una rapina piuttosto goffa in un anno cruciale per la storia americana come il 1970. The Mastermind è nelle sale distribuito da MUBI. Abbiamo incontrato la regista Kelly Reichardt. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

