The Embryo - concerto all' insegna della musica dei Pink Floyd
Dopo il successo dello scorso anno, la tribute band veronese The Embryo si ripresenta con un nuovo spettacolo all'insegna della musica dei Pink Floyd. The Embryo è un gruppo di amici appassionati dei Pink Floyd, che si diverte suonando, senza l'ausilio di basi.Il tutto viene realizzato a fini. 🔗 Leggi su Veronasera.it
