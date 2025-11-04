The Counselor – Il procuratore | la spiegazione del finale del film
The Counselor – Il procuratore ( qui la recensione ) è uno dei titoli più discussi della filmografia recente di Ridley Scott, autore che, dopo grandi produzioni storiche e sci-fi, torna qui a un crime thriller cupo, asciutto e moraleggiante. Il film rappresenta una parentesi particolare nella carriera del regista: niente eroismi, niente spettacolo epico, ma un racconto cinico e disilluso sul potere della scelta e sulle conseguenze dell’avidità. Scott firma un’opera che rinuncia ai ritmi hollywoodiani tradizionali, privilegiando dialoghi serrati, atmosfere tese e una regia più trattenuta, al servizio dei personaggi e della loro lenta discesa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
