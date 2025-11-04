The Blacklist | la vera storia dietro alla serie con James Spader

Sebbene oggi sia uno dei thriller polizieschi più popolari, le origini di The Blacklist risalgono alla NBC. Creata da Jon Bokenkamp, la serie, incentrata sull’insolita collaborazione tra uno dei criminali più ricercati e l’FBI, ha debuttato nel settembre 2013. In seguito al clamoroso successo della serie, nel 2014 Netflix ha acquisito The Blacklist per la cifra record di 2 milioni di dollari a episodio. Si trattava della cifra più alta mai pagata per un’acquisizione fino a quel momento. Con un’impresa che solo pochi programmi sono riusciti a realizzare, The Blacklist è riuscita a mantenere gli spettatori incollati allo schermo per tutti i suoi dieci anni di programmazione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it