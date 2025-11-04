That Time We Met | Ella Purnell nel cast della commedia romantica
In attesa di rivederla protagonista assoluta nella nuova stagione di Fallout, l’attrice Ella Purnell reciterà in That Time We Met, commedia romantica di prossima produzione. Deadline ha confermato quest’oggi che Ella Purnell sarà affiancata da Pete Davidson per la commedia romantica diretta da Nick Lieberman (Theater Camp) dal titolo That Time We Met. Il film nasce da una sceneggiatura di Mitchell Winkie (The Ultimate Playlist of Noise), e sarà presentato da WME Independent al prossimo American Film Market. Secondo la descrizione, “ That Time We Met segue una nuova coppia che scopre che il loro bambino non ancora nato è destinato a salvare il futuro dell’umanità. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
