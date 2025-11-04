Tetto in fiamme palazzina evacuata e appartamento dichiarato inagibile
Momenti di paura nella prima serata di lunedì, a Riccione, per un incendio che ha interessato il tetto di una palazzina di tre piani in via Lavagna. Le fiamme si sono levate dalla copertura dello stabile, interessato da alcuni lavori di ristrutturazione, verso le 19.30 facendo accorrere il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
