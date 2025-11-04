Tetsuo Hara e Romita Jr a Lucca Comics promuovono l’arte senza IA | L' IA non crea mondi copia

A Lucca Comics & Games 2025, John Romita Jr. e Tetsuo Hara hanno discusso dell'evoluzione del fumetto e del ruolo dell'artista in un mondo come quello di oggi in cui l'intelligenza artificiale entra sempre più nella produzione. Durante un incontro esclusivo al Lucca Comics & Games 2025, Tetsuo Hara e John Romita Jr. hanno analizzato il rapporto tra formazione umana e creatività artistica, con particolare attenzione alle trasformazioni in atto nell'industria del fumetto. L'appuntamento ha offerto una riflessione strutturata sul lavoro dell'autore e sulle tendenze emergenti. Tra cinema e tecnologie: un confronto sul ruolo dell'autore Nel corso del Lucca Comics & Games 2025, si è tenuto un evento tra due artisti giganti che hanno segnato l'immaginario e il mondo dell'arte contemporaneo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

