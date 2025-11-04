Testa di capretto mozzata sulla tomba del padre della gip di Lecce nuova minaccia mafiosa a Francesca Mariano | è sotto scorta da oltre 1 anno
La testa mozzata di un capretto e un coltello erano adagiati da qualche ora sulla tomba del padre di Francesca Mariano quando la gip del tribunale di Lecce è entrata nel cimitero di Galatina, in Salento. È stata lei in prima persona ad accorgersi del messaggio di minaccia di chiaro stampo mafioso, l’ennesimo negli ultimi mesi tanto da costringere la giudice a vivere sotto scorta da più di un anno. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha comunicato in una nota ufficiale di aver contattato il prefetto e il questore di Lecce, chiedendo loro di « valutare ogni misura di sicurezza possibile, pur essendo l’attuale dispositivo tutorio già al massimo livello». 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Innanzitutto, auguro il meglio sia a @rueda.jr99 che a @noah_dettwiler_55 La mia partenza è stata buona e ho cercato di rimanere il più a lungo possibile con il gruppo di testa, cosa che sono riuscito a fare. C’è stata una situazione con un altro pilota che h - facebook.com Vai su Facebook
Testa di capretto mozzata sulla tomba del padre della gip di Lecce, nuova minaccia mafiosa a Francesca Mariano: è sotto scorta da oltre 1 anno - I membri di alcuni clan vicini alla Sacra corona unita avevano progettato di ucciderla durante un interrogatorio ... Lo riporta open.online
Testa di capretto sulla tomba del padre del gip di Lecce - La testa mozzata di un capretto ed un coltello: è quanto ha trovato ieri il gip del Tribunale di Lecce Francesca Mariano sulla tomba del padre nel cimitero di Galatina, in Salento. quotidiano.net scrive
Testa di capretto e coltello sulla tomba del padre della giudice Mariano - Grave intimidazione nei confronti del gip del Tribunale di Lecce Francesca Mariano, che ieri ha trovato la testa mozzata di un capretto e un coltello sulla tomba del padre nel cimitero di Galatina. Scrive rainews.it