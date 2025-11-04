Testa di capretto mozzata sulla tomba del padre della gip di Lecce nuova minaccia mafiosa a Francesca Mariano | è sotto scorta da oltre 1 anno

La testa mozzata di un capretto e un coltello erano adagiati da qualche ora sulla tomba del padre di Francesca Mariano quando la gip del tribunale di Lecce è entrata nel cimitero di Galatina, in Salento. È stata lei in prima persona ad accorgersi del messaggio di minaccia di chiaro stampo mafioso, l’ennesimo negli ultimi mesi tanto da costringere la giudice a vivere sotto scorta da più di un anno. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha comunicato in una nota ufficiale di aver contattato il prefetto e il questore di Lecce, chiedendo loro di « valutare ogni misura di sicurezza possibile, pur essendo l’attuale dispositivo tutorio già al massimo livello». 🔗 Leggi su Open.online