Testa di capretto mozzata sulla tomba del padre del giudice Francesca Mariano La solidarietà del governo

Una testa di capretto mozzata e stata trovata ieri nel cimitero di Galatina, in provincia di Lecce sulla tomba del padre della dottoressa Francesca Mariano, gip del tribunale del capoluogo salentino, già oggetto in passato di minacce unitamente alla pm dell’antimafia Carmen Ruggiero. A effettuare la macabra scoperta è stata la stessa giudice in visita nella necropoli. Sull’episodio sono in corso indagini della Polizia di Stato. La giudice Mariano vive sotto scorta per altre minacce compiute anche con modalità simili. La minaccia con la testa di capretto al giudice antimafia Francesca Mariano. Accanto ai resti dell’animale sono stati trovati un biglietto scritto a mano con un messaggio di morte e un coltello. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Testa di capretto mozzata sulla tomba del padre del giudice Francesca Mariano. La solidarietà del governo

