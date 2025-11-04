Test diagnostici e del sangue Nuovi servizi in farmacia
Inaugurati i nuovi servizi e spazi sanitari nella locale Alma Farmacie Montecreto. "Un importante positivo sviluppo per Montecreto – ha detto il sindaco Giuseppe Ballotti – che ora dispone di nuovi locali idonei per molteplici servizi per la salute dei cittadini’. A tagliare il nastro è stato l’on. Matteo Richetti, che ha casa in zona: "Queste iniziative in montagna valgono triplo -ha detto- perché oltre a restituire un servizio concreto, aiutano le famiglie a non abbandonare un territorio sempre più in difficoltà. I nuovi servizi – ha proseguito Richetti – nascono da una iniziativa privata ed è fondamentale che qui si possa implementare una dimensione di servizio di prima diagnostica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
