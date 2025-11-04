tesla nomina sharad agarwal a capo delle vendite in india

Sharad Agarwal è l’uomo scelto da Tesla per il rilancio delle proprie vetture in India, uno dei principali mercati asiatici. La casa automobilistica fondata da Elon Musk ha deciso di nominare l’ex Lamborghini alla guida del settore. L’obiettivo è quello aumentare la presenza del marchio in India, dove Tesla ha recentemente avuto difficoltà. Secondo Bloomberg, Agarwal assumerà l’incarico già nel novembre 2025. Succederà a Isabel Fan, che da responsabile del Sud-Est Asiatico per Tesla aveva precedentemente sostituito Prashanth Menon. Quest’ultimo si era dimesso a maggio. Agarwal: da Lamborghini a Tesla. 🔗 Leggi su Lettera43.it

