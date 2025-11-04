tesla la decisione del fondo nbim sul bonus da mille miliardi

Il colosso norvegese Norges Bank Investment Management, azionista di riferimento di Tesla con oltre l’1 per cento del capitale, voterà contro il piano di compensi da mille miliardi proposto da Elon Musk. Il fondatore e ceo dell’azienda ne parlerà al meeting degli azionisti in programma ad Austin, in Texas, il 6 novembre. Ma NBIM, il più grande fondo sovrano al mondo, che gestisce 2.100 miliardi di dollari di asset pubblici, ha deciso di dire no. NBIM contro Tesla: il precedente del 2024. NBIM ha motivato la scelta così: «Apprezziamo il valore creato dal ruolo visionario di Musk, ma siamo preoccupati per la dimensione complessiva del premio, la diluizione e la mancanza di strumenti di mitigazione del rischio legato a una singola persona». 🔗 Leggi su Lettera43.it

