LIVE Paolini Gauff, WTA Finals 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  15:02 Pressione che tuttavia attanaglierà anche la statu... ► oasport.it

Bufera sul bomber palermitano Saraniti, il Brindisi lo accusa: "Ha gettato per terra la maglia"

A Brindisi tiene banco il caso Andrea Saraniti. Si inasprisce lo scontro fra la società che milita... ► palermotoday.it

Ferrari, conti da pol position: utile a 382 milioni di euro e ricavi in crescita. Consegnate 3.401 auto

La Ferrari chiude un trimeste in forte crescita: ricavi a 1,7 miliardi e margine operativo al 28,4%.... ► affaritaliani.it

Chivu: "Voglio serietà. Thuram? È convocato, ma sia Pio che Bonny stanno bene..."

Il tecnico nerazzurro presenta la sfida al Kairat Almaty in programma domani: "L'obiettivo è cercare... ► gazzetta.it

Escort morosa doveva 5 milioni di euro al Fisco, la prescrizione la salva dalla condanna

Si è concluso con la prescrizione il processo che vedeva sul banco degli imputati una 43enne di or... ► riminitoday.it

OSA Community porta al Superstudio Maxi di Milano oltre 2mila protagonisti dell

Dopo il successo delle precedenti edizioni, OSA360, giunta alla sua sesta edizione, torna il 7 e 8... ► ilgiornaleditalia.it

Il piano Mattei necessita connettività. Caruso spiega perché

Mentre il Nord Africa è già ben collegato con Roma, l’Africa subsahariana – cuore del Piano Mattei ... ► formiche.net

Prevenzione malattie cardiovascolari: visite gratuite nell

Comincia giovedì 6 novembre e prosegue fino a febbraio 2026, la nuova campagna di salute per la pr... ► genovatoday.it

Morto Dick Cheney: l’ex vicepresidente Usa aveva 84 anni

L’ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney è morto all’età di 84 anni. Cheney, conservatore... ► lapresse.it

Cinque film e serie tv da recuperare sulla caduta del muro di Berlino

A 35 anni dalla caduta del muro di Berlino, film, serie e documentari continuano a raccontare quel ... ► lettera43.it

Tutti pazzi per Giovane: dai complimenti di Chivu alla missione di Moncada, passando per il Napoli

2025-11-04 13:16:00 Fermi tutti! Andrea Distaso04 nov 2025, 14:16 Ultimi aggiornamenti: 04 nov 20... ► justcalcio.com

Si strappa il braccialetto elettronico e viola il divieto di avvicinamento dalla casa familiare

CERTALDO – Si strappa il braccialetto elettronico e viola il divieto di avvicinamento dalla casa fa... ► corrieretoscano.it

Petti premia i suoi agricoltori con una serata speciale a Venturina Terme

Nella cornice del Hotel delle Terme di Venturina Terme (LI), la Italian Food S.p.A. ha celebrato la... ► iltempo.it

Endrick Juventus, possibile svolta nel futuro del gioiellino del Real Madrid: ha un unico desiderio per il suo futuro. Gli aggiornamenti

di Redazione JuventusNews24Endrick Juventus: il gioiello del Real Madrid vuole solo quel club, tratt... ► juventusnews24.com

È morta Silvia Stoyanova, l’attivista che si è battuta per andare al concerto di Taylor Swift: aveva 38 anni

Silvia Stoyanova, l'attivista milanese con una disabilità motoria, è morta lo scorso 1 novembre. La... ► fanpage.it

Marrone aumenta i fondi per

Nonostante le proteste dei collettivi femministi e delle opposizioni di centrosinistra, insieme al... ► torinotoday.it

Digitale, Pizzi (Anitec Assinform): “Dna semplifichi norme e non le appesantisca”

(Adnkronos) – "La posizione di Anitec-Assinform, l'associazione del sistema Confindustria che rappre... ► periodicodaily.com

Pasquale ucciso a 18 anni, il parroco: “Ferita la comunità”

Tempo di lettura: < 1 minuto“L’uccisione del giovane Pasquale Nappo lascia sgomenti. Non può es... ► anteprima24.it

Abetone, stagione invernale 2025 26: impianti pronti, prorogata la gara per le seggiovie e sciovie comunali

Gli impianti del Consorzio Abetone Multipass si preparano in vista dell’apertura della nuova stagio... ► firenzepost.it

È morto Victor Conte l’uomo che ideò un piano per il doping dei grande atleti americani

È morto all’età di 75 anni Victor Conte, l’ideatore di un piano per fornire sostanze dopanti non ri... ► ilnapolista.it

A nord performance in matematica superiori a media UE

Il progetto Agenda Sud e la sua estensione Agenda Nord hanno attirato l’attenzione dell’Ocse, che l... ► orizzontescuola.it

Imprenditore ucciso a coltellate in strada a Collegno, fermato un uomo: avrebbe confessato

(Adnkronos) – C'è un fermo per l'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso a coltella... ► periodicodaily.com

Il Vaticano spiega come chiamare la Madonna: sì a “Madre del popolo fedele”, no a “Mediatrice di tutte le grazie”

Ci sono dei titoli attribuiti alla Madonna che «devono essere evitati, perché non favoriscono un’ad... ► secoloditalia.it

The Witcher 4: Ecco il momento perfetto in cui Liam Hemsworth è diventato il “perfetto” Geralt di Riva

La quarta stagione di The Witcher su Netflix era attesa con trepidazione a causa del suo più grande... ► nerdpool.it

Federico è stato ritrovato a Roma e sta bene

Federico è stato ritrovato nella giornata di martedì 4 novembre e ora è a casa, a Parma, tra le br... ► parmatoday.it

Omicidio di Marco Veronese a Collegno: un arrestato, è il nuovo fidanzato dell

Un italiano di 49 anni residente a Torino è stato arrestato nella notte di oggi, martedì 4 novembr... ► torinotoday.it

Terreni della chiesa occupati dall

La Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello del Consorzio per l’A... ► casertanews.it

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV 7GX

MILANO (ITALPRESS) – Suzuki ha svelato in anteprima mondiale a EICMA 2025, la nuova SV-7GX e che i... ► ildenaro.it

Avete sentito cosa ha detto Rocio Munoz Morales su Raoul Bova? Parla per la prima volta e spiazza tutti!

Dopo settimane di silenzio e di indiscrezioni, Rocio Munoz Morales ha finalmente deciso di dire la ... ► donnapop.it

Ikea senza rivali: Natale da sogno con l’ultimissima novità

Arrivano nuove e interessanti novità in casa Ikea per quel che riguarda il Natale. Puoi fare tanti ... ► temporeale.info

IT – Welcome to Derry 1×02, “La cosa nel buio”: recensione del secondo episodio della serie

Il secondo episodio di IT: Welcome to Derry, intitolato “La cosa nel buio”, riparte esattamente da ... ► nerdpool.it

Volevano rubargli telefonino e bicicletta: baby gang denunciata per rapina

Foligno, 4 novembre 2025 - La Polizia di Foligno ha denunciato per concorso nel reato di tentata ra... ► lanazione.it

All

All's Fair, all-star, all-women: il cast prestigioso composto da Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Pau... ► wired.it

Non c’è niente di femminista nell’influattivismo su Instagram

È ora di parlare seriamente di influattivismo e logiche capitaliste, di femminismo usato come perso... ► fanpage.it

“Prova con la teoria dell’uccello”: tiktoker realizza in crociera che il suo matrimonio è finito e gli utenti si scatenano

Sta facendo il giro del web il video di una tiktoker che, mentre era in vacanza su una crociera con... ► ilfattoquotidiano.it

Cattura uccelli vivi con sistemi illegali: in casa un

E' stato colto sul fatto, mentre catturava uccelli migratori vivi con l'uso di sistemi vietati (la... ► pisatoday.it

Como, spacca a bottigliate il parabrezza di un bus di linea: arrestato

Como, 4 novembre 2025 – Ubriaco, impugnando bottiglie di vetro, ha spaccato il parabrezza di un bus... ► ilgiorno.it

Crollo Torre dei Conti, l’archeologa: “Presto per capire entità del danno, è colpo a cultura e patrimonio”

Fanpage.it ha intervistato Francesca Romana Stasolla, docente di Archeologia Medioevale all'Univers... ► fanpage.it

Scioperi, novembre caldo: dai medici ai trasporti, le proteste verso la mobilitazione generale del 28

(Adnkronos) – Si preannuncia un altro mese caldo sul fronte scioperi, quello di novembre, che sarà s... ► periodicodaily.com

Ucraina, Zelensky nel Donetsk: “Faremo di tutto perché resti ucraino”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato oggi un gruppo di militari pr... ► periodicodaily.com

Con What Are Dreams, Bottega Veneta apre un varco tra sogno e realt con un cortometraggio e una serie fotografica di Duane Michals con Jacob Elordi.

Con What Are Dreams, Bottega Veneta apre un varco tra sogno e realtà. Il progetto, che unisce un co... ► amica.it

Milan, slitta a domani l

La riunione, chiamata ad approvare il terzo bilancio consecutivo in utile, si terrà in seconda convo... ► gazzetta.it

In Lombardia 1,23 milioni di persone sono straniere

In Lombardia vivono oltre 1,23 milioni di persone con origini straniere. Rappresentano il 12,3% del... ► orizzontescuola.it

La notte nel cuore, anticipazioni stasera 4 novembre 2025: Cihan arrestato durante il matrimonio con Melek, Nuh ha un incidente

Nonostante le accuse contro Cihan, Tahsin non è convinto della sua colpevolezza. Inizia così una p... ► ilgiornaleditalia.it

Gerusalemme, coloni israeliani entrano nella Moschea di Al Aqsa

Secondo quanto riportato dall’agenzia palestinese Wafa, centinaia di coloni israeliani, scortati da... ► lettera43.it

L’aggressione di Milano dimostra che qualcosa non funziona nella gestione di persone con disturbi psichiatrici

Vincenzo Lanni è stato arrestato il 3 novembre per il tentato omicidio di una donna di 43 anni acco... ► fanpage.it

Anticipazioni Belve stasera, 4 novembre 2025: gli ospiti da Iva Zanicchi (che cade a terra) a Irene Pivetti ad Adriano Pappalardo

Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 con una nuova puntata di Belve, con interviste pu... ► ilgiornaleditalia.it

EICMA 2025: Honda aggiorna SH125i e SH150i per il model year 2026

Più comfort, dotazioni migliorate e dettagli di stile senza snaturare l’icona degli scooter “ruota a... ► periodicodaily.com

Uccise la nonna, assolto per totale infermità mentale

Questa mattina la corte d'assise di Genova ha pronunciato la sentenza nel processo riguardante Sim... ► genovatoday.it

Club Brugge Barcellona: formazioni, statistiche e anticipazioni

2025-11-04 15:35:00 Breaking news: Anteprima della partita di Club Brugge-Barcellona Il Barcellona... ► justcalcio.com

Maxi blitz nel Cagliaritano, sequestrate 9mila piante di marijuana

Maxi operazione dei carabinieri nel territorio di Monastir, in provincia di Cagliari. All’alba, i mi... ► tgcom24.mediaset.it

Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale a Milano

Chiara Ferragni arriva in tribunale a Milano per l’udienza pre dibattimentale sul cosiddetto Pandor... ► lapresse.it

Crollo Torre dei Conti, Bombardieri: “Serve il reato di omicidio sul lavoro”

In merito alla tragedia del crollo della Torre dei Conti, a Roma, il leader della Uil Pierpaolo Bom... ► lapresse.it

Università di Perugia: cerimonia di insediamento del Pro Rettore e dei Delegati rettorali per il nuovo mandato accademico

Si terrà giovedì 6 novembre 2025, alle ore 11, nella Sala del Dottorato di Palazzo Murena, la cerim... ► laprimapagina.it

Crollo ai Fori, l’archeologo Carandini: “Incompetenza tecnica. È ora che tutto torni nelle mani del Ministero delle Cultura”

Andrea Carandini, grande archeologo e profondissimo conoscitore di Roma a cui ha dedicato saggi in... ► secoloditalia.it

Stellantis Atessa, nuovo incarico per l

Cambio al vertice dello stabilimento Stellantis Europa Atessa. L'attuale direttore di stabilimento... ► chietitoday.it

Elaia inaugura la nuova sede a Roma: “Un punto di partenza per nuovi progetti di pace e cultura”

ROMA – È stata inaugurata ieri a Roma la nuova sede dell’Associazione Culturale Elaia, presieduta ... ► primacampania.it

Digitale, Eichberg (Mimit), “Dna occasione per arrivare ad armonizzazione legislativa”

(Adnkronos) – "Il Digital Networks Act – Dna deve essere l'occasione per gli Stati membri dell’Union... ► periodicodaily.com

Dopo quarant’anni di servizio nell’Arma lascia il maggiore Abbatantuoni: contribuì a ritrovare il portone del Bataclan di Parigi

Il maggiore Placido Abbatantuoni, dopo 40 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri conclude il s... ► chietitoday.it

È morto Victor Conte, il protagonista dello scandalo doping Balco. Aveva 75 anni

È stato l'artefice di un piano per fornire farmaci dopanti non rilevabili ad atleti professionisti. ... ► gazzetta.it

Chivu, Invernizzi e i debuttanti che sanno beffare pure i mostri sacri

In una Serie A che vede lottare per lo scudetto chi l'ha già vinto (Allegri, Conte, Spalletti) o chi... ► gazzetta.it

Al Monumento ai Caduti le celebrazioni per il 4 Novembre

In occasione del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” si è svolta al Monume... ► casertanews.it